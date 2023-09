Er ekki inni í myndinni hjá Forest og heldur til Tyrklands

Emmanuel Dennis er á leið frá Nottingham Forest. Tyrkland verður áfangastaðurinn að öllum líkindum.

Sóknarmaðurinn gekk í raðir Forest í fyrra eftir að hafa heillað með Watford en tókst ekki að blómstra hjá liðinu á síðustu leiktíð.

Hinn 25 ára gamli Dennis hefur ekkert spilað á þessari leiktíð og er á förum.

Talið er að valið standi á milli Adana Demirspor og Istanbul Basaksehir í Tyrklandi en bæði félög vilja fá hann á láni en eru til í að greiða öll hans laun.

Dennis á að baki átta A-landsleiki fyrir Nígeríu.

Understand Emmanuel Dennis has now decided to play in Turkey — he’s close to leaving Nottingham Forest 🚨🔴🇹🇷

Told Adana Demirspor and Istanbul Başakşehir presented loan bids with 100% salary covered, Dennis will make final decision soon.

⛔️ CSKA Moscow proposal, no chance. pic.twitter.com/gaGFG5dlyT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023