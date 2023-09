Liverpool er byrjað að skoða arftaka fyrir Mohamed Salah

Vinicius Junior leikmaður Real Madrid er einn af þeim sem forráðamenn Liverpool eru farnir að horfa til. The Athletic segir frá.

Mohamed Salah gæti yfirgefið Liverpool næsta sumar en áhuginn og peningarnir í Sádí Arabíu gætu orðið til þess.

Sádarnir reyndu að kaupa Salah nú undir lok félagaskiptagluggans en það án árangurs.

Vinicius Junior er einn öflugasti kantmaður í heimi og segir Athletic að félagið vilji fylla skarð Salah með öflugum leikmenni, fari hann frá félaginu.

Vinicius Junior er landsliðsmaður frá Brasilíu sem hefur spilað mjög stóra rullu í liði Real Madrid undanfarin ár.

