Búið að setja Paul Pogba í tímabundið bann

Paul Pogba miðjumaður Juventus hefur verið settur í tímabundið bann af lyfjaeftirliti Ítalíu.

Pogba gæti verið að fara í langt bann frá fótbolta eftir að mikið magn af testósterón fannst í líkama hans.

Juventus midfielder Paul Pogba has now been provisionally suspended for anti-doping offense. ⚪️⚫️⚠️

Decision has been officially confirmed by Italy’s National Anti-Doping tribunal statement. pic.twitter.com/NbTqsW4gUh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2023