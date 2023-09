Van Dijk fær 17 milljónir í sekt og auka leik í bann fyrir óviðeigandi framkomu sína

Enska knattspyrnusambandið hefur sektað Virgil van Dijk um 100 þúsund og bætt við einum auka leik í leikbann á kappann.

Van Dijk fékk að líta nokkuð umdeilt rautt spjald í sigri Liverpool á Newcastle.

Hollenski varnarmaðurinn var verulega ósáttur með spjaldið og lét dómarann og hans aðstoðarmenn heyra það.

Fyrir það fær hann sektina og auka leik í bann. Hann hefur nú þegar tekið einn þeirra út.

