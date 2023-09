Potter boðið að snúa aftur í þjálfun en sagði nei takk

Graham Potter hefur hafnað tækifærinu til að snúa í þjálfun á nýjan leik. The Athletic segir frá.

Potter hefur verið án starfs síðan í apríl þegar Chelsea lét hann fara.

Franska félagið Lyon vildi fá Potter til að taka við liðinu en Laurent Blanc sem er við stjórnvölinn er undir mikilli pressu.

Potter þjáði Lyon hins vegar að hann væri ekki áhugasamur.

Potter heldur því áfram að velta framtíðinni fyrir sér eftir misheppnaða dvöl hjá Chelsea sem sótti hann frá Brighton fyrir um ári síðan.

🚨 Graham Potter has declined chance to replace Laurent Blanc as Lyon head coach. 48yo approached + top target for #OlympiqueLyonnais – saw as appealing but decided not right time to return. Continues to evaluate future after leaving Chelsea @TheAthleticFC https://t.co/pNVhIlYx7C

— David Ornstein (@David_Ornstein) September 7, 2023