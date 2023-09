Nánast orðið ljóst hvert Pepe fer – Sádí heillaði hann ekki

Nicolas Pepe er loks á förum frá Arsenal á næstu dögum.

Kappinn var keyptur til enska félagsins 2019 frá Lille á 72 milljónir punda en hefur alls ekki staðið undir þeim verðmiða.

Á síðustu leiktíð var hann á láni hjá Nice en á ekki afturkvæmt í leikmannahóp Arsenal.

Pepe hefur undanfarið verið orðaður við félög í Tyrklandi og nú virðist sem svo að hann sé á leið til Trabzonspor.

Ekki er ljóst hvað eða hvort Arsenal mun rukka fyrir hann.

Það var einnig áhugi frá Sádi-Arabíu á Pepe en leikmaðurinn var ekki heillaður.

