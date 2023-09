Efstur á óskalistanum í janúar eftir að hafa verið skilinn eftir í sárum á Gluggadeginum

Bayern Munchen mun reyna aftur við Joao Palhinha í janúar.

Miðjumaðurinn var næstu genginn í raðir Bayern frá Fulham rétt fyrir lok félagaskiptagluggans en skiptin náðu ekki í gegn þar til enska félagið fann ekki arftaka.

Palinha, sem hafði látið mynda sig í búningi Bayern og allt, var skiljanlega sár yfir þessu.

Stjórnarformaður Bayern gaf í skyn á dögunum að félagið myndi reyna aftur við Palhinha í janúar og nú hefur hinn virti félagaskiptasérfræðingur Fabrizio Romano sagt frá því að það verði uppi á teningnum.

Bayern er með Palhinha efstan á óskalista sínum fyrir félagaskiptagluggann í janúar.

Bayern want to return for João Palhinha in January. German club were very happy with player’s attitude despite Deadline Day saga — new attepts will take place in the next months 🔴🇵🇹

Tuchel and club sides both approved Palhinha as top target; Bayern will sign a DM in January. pic.twitter.com/9YfYWVGU6K

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2023