Coutinho brátt staðfestur í Katar – Hafnaði tveimur liðum í Evrópuboltanum

Philippe Coutinho er við það að ganga í raðir Al Duhail í Katar.

Brasilíumaðurinn kemur frá Aston Villa og er hann lánaður til katarska félagsins sem borgar laun hans á meðan lánsdvölinni stendur.

Hinn 31 árs gamli Coutinho hafnaði því að fara til Real Betis og Besiktas sem einnig vildu fá hann þar sem hann langaði til Katar.

Coutinho gerði garðinn frægan með Liverpool, Bayern Munchen og Barcelona á árum áður en ferill hans hefur legið niður á við undanfarið.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023