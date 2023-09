Sjáðu myndbandið sem fer eins og eldur í sinu um allan heim – Prumpaði hann í beinni á meðan milljónir horfðu?

Myndband af knattspyrnuþjálfaranum Neil Lennon í skoskum sjónvarpsþætti fer nú eins og eldur í sinu. Þar virðist hann prumpa í beinni.

Lennon gerði garðinn frægan með Celtic en hefur einnig stýrt Bolton og Hibernian, auk Omonia þar sem hann var síðast.

Hann var að fjalla um fótbolta í skoskum þætti en í miðri setningu virðist hann hafa tekið sér pásu til að prumpa.

Þetta hefur vakið gífurlega athygli á samfélagsmiðlum og hefur málið einnig verið áberandi í erlendum miðlum.

Sjón er sögu ríkari. Myndband er hér að neðan.

Neil Lennon casually stopping mid sentence to let out a fart 😂😂 pic.twitter.com/RvY1eOzZ2q

— MikeyBryce210516 (@MikeyBryce7) September 5, 2023