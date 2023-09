Fær loks skipti til Sádí – Gengur til liðs við Gerrard og Henderson

Demarai Gray virðist loks ætla að fá skipti sín til Sádi-Arabíu í gegn.

Kantmaðurinn hefur reynt að komast til Sádí undanfarnar vikur og meira en eitt félag þar í landi reynt að fá hann. Það hefur þó gengið hægt.

Nú er Gray á leið til Al Ettifaq, þar sem Steven Gerrard er stjóri og Jordan Henderson fyrirliði.

Hinn 27 ára gamli Gray skrifar undir fjögurra ára samning.

Gray fetar þar með í fótspor fjölda stórra nafna sem hefur haldið í sádiarabíska boltann undanfarna mánuði.

