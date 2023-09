United losar sig við Eric Bailly til Tyrklands

Eric Bailly varnarmaður Manchester United er að ganga í raðir Besiktas í Tyrklandi.

Fabrizio Romano segir frá í kvöld en hann hefur ekkert æft með United í sumar. Erik ten Hag hefur viljað losna við hann.

Flestir félagaskiptagluggar eru lokaðir en áfram er opið í Tyrklandi.

Besiktas fær Bailly frá United en ekki er talið að kaupverðið sé hátt. Bailly gerir aðeins árs samning í Tyrklandi.

Bailly var á láni hjá Marseille í fyrra en það var Jose Mourinho sem keypti Bailly til félagsins.

Eric Bailly to Besiktas, here we go! Deal agreed tonight with Ivorian CB — there’s also green light from Manchester United for Bailly to leave 🚨⚪️⚫️ #Besiktas

Understand it’s permanent transfer and Bailly will sign short term deal. One year contract, free in June 2024. pic.twitter.com/Un11Sr1Qea

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023