Ten Hag gefur ekkert eftir og stendur við orð sín um Sancho

Erik ten Hag, stjóri Manchester United frétti af yfirlýsingu Jadon Sancho þegar liðið var á leið til baka til Manchester í gær.

Ten Hag steig fram eftir tapið gegn Arsenal og sagði að Sancho hefði verið latur á æfingum, sökum þess kæmist hann ekki í leikmannahóp liðsins.

Sancho var fljótur að senda út yfirlýsingu og sakaði stjóra inn um rógburð. ,Geriði það ekki trúa öllu sem þið lesið. Ég mun ekki leyfa fólki að komast upp með lygar. Ég hef staðið mig prýðilega á æfingum í vikunni,“ sagði Sancho á meðal annars.

,,Ég hef verið sökudólgurinn í langan tíma og það er ekki sanngjarnt.“

Ten Hag ætlar ekki að svara þessum orðum sancho en Manchester Evening News segir hann standa við hvert einasta orð í gær. Leikmaðurinn sé latur á æfingum og á meðan það sé þannig spili hann ekki.

🚨 Erik ten Hag is standing by his comments on Jadon Sancho's absence from the #mufc squad. [@RobDawsonESPN]

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) September 4, 2023