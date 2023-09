Lygavefur í þrjú ár: Átti konu og barn en sagðist keyra mjólkurbíl – Var frægur og átti milljarða

Sylvain Distin fyrrum varnarmaður Everton villti á sér heimildir í þrjú ár þegar hann átti í ástarsambandi við konu í Englandi.

Distin var þá giftur eiginkonu sinni og átti með henni barn. Það var árið 2013 sem Distin komst í fréttirnar fyrir að hafa villt á sér heimildir um langt skeið.

Kolo Toure wasn’t the only Premier League star to live a secret double life.

For three years, Everton centre-back Sylvain Distin masqueraded as a milkman to cover up his affair with a glamorous blonde air hostess.

From lonely housewives to shags in the woods, meet the milkman… pic.twitter.com/rbaSbs4q8j

— The Upshot (@UpshotTowers) September 4, 2023