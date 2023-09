Antony hent úr úr landsliðinu vegna ásakanna sem komu fram í dag

Forráðamenn knattspyrnusambands Brasilíu hafa ákveðið að taka Antony út úr landsliðshópnum sem kom saman í dag.

Ástæðan eru alvarlegar ásakanir frá fyrrum unnustu hans um gróft ofbeldi í sambandi þeirra. Málið er á borði lögreglu.

Í yfirlýsingu segist sambandið vilja vernda meint fórnarlamb, leikmanninn sjálfan og landsliðið.

Brazilian federation official statement on Antony dropped after investigation 🇧🇷

“In order to safeguard the alleged victim, the player, the Brazilian national team and the CBF, the organization informs that Antony has been removed from the Brazilian national team”. pic.twitter.com/5SYBSgGGDq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023