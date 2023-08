Þrjú úrvalsdeildarfélög á eftir leikmanni Leicester sem smellir meira en þriggja milljarða verðmiða á hann

Þrjú félög í ensku úrvalsdeildinni hafa áhuga á Kelechi Iheanacho framherja Leicester.

Eins og flestir vita féll Leicester úr ensku úrvalsdeildinni í vor en stefnir á að fara rakleiðis upp á ný.

Liðið hefur þó misst nokkra lykilmenn.

Iheanacho gæti einnig verið á leið út um dyrnar en Crystal Palace, Wolves og West Ham hafa öll áhuga á honum.

Leicester vill helst ekki missa Iheanacho og er búið að skella á hann 20 milljóna punda verðmiða.

Leicester value Kelechi Iheanacho at close to £20m. Enzo Maresca would rather keep the Nigerian striker, but there is Premier League interest from Crystal Palace. Wolves and West Ham have also looked.🇳🇬 pic.twitter.com/uSQVlannwh

— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 31, 2023