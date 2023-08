Reguillon fer til Manchester United

Sergio Reguillon er á leið til Manchester United á láni frá Tottenham.

Reguillon er vinstri bakvörður sem er ekki inni í myndinni hjá Tottenham. Hann mun fylla skarð Luke Shaw á Old Trafford en hann er meiddur.

Marc Cucurella virtist á leið til United frá Chelsea á láni en ekkert verður af því.

Lán Reguillon mun innihalda möguleika á að slíta því í janúar.

Læknisskoðun fer fram í kvöld.

