Lyngby kynnti nýjan leikmann með furðulegu myllumerki – #NotGylfi

„Hann gerði það á rigningardegi í Stoke.. Getur hann gert það í Lyngby?,“ segir í færslu Lyngby á samfélagsmiðlum þar sem nýr leikmaður félagsins er kynntur.

Myllumerkið #NotGylfi fylgir svo með en stuðningsmenn Lyngby bíða eftir tilkynningu þess efnis að Gylfi Þór Sigurðsson sé orðinn leikmaður félagsins.

Leikmaðurinn var svo kynntur er Marc Muniesa sem lék fyrir Stoke en var síðast á mála hjá Al-Arabi.

✍️ ….

He did it on a rainy day in Stoke… Can he do it in Lyngby?#Soon #transfertease #NotGylfi #sldk pic.twitter.com/zn9YYALnCw

— Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) August 30, 2023