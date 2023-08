Luton Town að kaupa varnarmann frá Manchester United

Nýliðar Luton í ensku úrvalsdeildinni eru að ganga frá kaupum á Teden Mengi varnarmanni Manchester United.

Félagaskiptaglugginn lokar eftir tvo daga en Luton hefur ekki farið mikinn á markaðnum.

Mengi er 21 árs gamall varnarmaður en hann var á láni hjá Birmingham í fyrra og Derby árið þar á undan.

Mengi hefur spilað einn aðalliðsleik fyrir United og á að baki leiki fyrir flest yngri landslið Englands.

Luton hefur spilað tvo leiki í ensku deildinni á þessu tímabili og tapað báðum.

Luton Town are set to sign Teden Mengi from Manchester United, deal agreed as @RyanTaylorSport reported. 🟠🤝🏻

Permanent transfer for Mendi who’s set to undergo medical tests soon. pic.twitter.com/DbzswNsZXm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023