West Ham búið að gefast upp á Maguire í annað sinn

Forráðamenn West Ham eru búnir að gefast upp á Harry Maguire í annað sinn á skömmum tíma þar sem ekkert grænt ljós kemur frá Manchester united.

Maguire var nálægt því að ganga í raðir West Ham fyrr í sumar en United vildi ekki greiða Maguire þá upphæð út sem hann vildi.

West Ham ætlaði að reyna aftur nú þegar félagaskiptaglugginn lokar á fimmtudag.

Ekkert grænt ljós hefur hins vegar komið frá Manchester United og því ætlar West Ham ekki að eyða meiri tíma í Maguire.

Maguire er þrítugur varnarmaður sem var sviptur fyrirliðabandinu hjá United í sumar og virðist ekki vera í neinum plönum Erik ten Hag, stjóra liðsins.

