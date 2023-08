Skipti Cancelo loks að ganga í gegn – Flug í kvöld

Joao Cancelo er loks að ganga í raðir Barcelona frá Manchester City.

Skiptin hafa legið í loftinu lengi og eru loks að ganga í gegn. Cancelo fer á láni til Barcelona með kaupmöguleika.

Cancelo ferðast til Barcelona í kvöld og verður hann svo kynntur sem leikmaður Barcelona.

Cancelo var á láni hjá Bayern Munchen seinni hluta síðustu leiktíðar, en hann og Pep Guardiola stjóri City eiga ekki skap saman.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB

João, prepared to travel to Barcelona tonight.

Loan deal with buy option clause included.

…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023