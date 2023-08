Allt klappað og klárt – Lukaku fer til Mourinho

Roma er búið að ganga frá samkomulagi við Chelsea um að fá Romelu Lukaku á láni út tímabilið.

Roma borgar Chelsea 5 milljónir punda fyrir að fá belgíska framherjann að láni.

Lukaku fær svo sjálfur 6 milljónir punda í árslaun sem er nokkuð minna en hann þénar hjá Chelsea.

Verið að klára pappírsvinnu en Inter og Juventus höfðu áhuga á Lukaku í sumar það fjaraði út.

Jose Mourinho keypti Lukaku til Manchester United árið 2017 en hann er í dag þjálfari Roma.

Chelsea and Roma have now agreed a deal in principle for Romelu Lukaku's season-long loan. Roma will pay over £5m loan fee and Lukaku will earn about £6m in wages. Just contracts to now be signed and everything to be made formal.

— Matt Law (@Matt_Law_DT) August 28, 2023