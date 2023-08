Moutinho krotaði undir í heimalandinu – Laun hans vekja athygli

Portúgalinn Joao Moutinho er genginn í raðir Braga í heimalandinu.

Miðjumaðurinn 36 ára gamli lék með Sporting og Porto í portúgölsku deildinni á yngri árum en valdi nú að semja við Braga.

Moutinho kemur á frjálsri sölu en samningur hans við Wolves rann út fyrr í sumar. Hann hafði verið í fimm ár hjá félaginu og spilað 212 leiki.

Moutinho skrifar undir eins árs samning við Braga og þénar um 400 þúsund pund á þeim tíma, sem er án efa miklu lægra en undanfarin ár í ensku úrvalsdeildinni.

Kappinn á að baki 146 A-landsleiki fyrir hönd Portúgal.

