Stjörnurnar með buxurnar á hælunum: Tunga á kafi í kynfærum – Bað stundum um tíu vændiskonur í einu

Segja má að fréttir af Kyle Walker leikmanni Manchester City í upphafi árs hafi vakið athygli út um allan heim. En enski landsliðsmaðurinn reif lim sinn út á bar í Manchester.

Walker sem er giftur maður fór með vinum sínum út á lífið en en um klukkan 19:00 tók hann djásnið út á bar í Manchester og gætti ekki að öryggismyndavél sem náði öllu á mynd.

Walker sást einnig í kringum aðrar konur en hann gæti ætt von á ákæru fyrir að fara út fyrir öll velsæmismörk á almannafæri.

Enska götublaðið The Sun hefur tekið saman hneyksli af svipuðum toga.

Kyle Walker has been a very naughty boy exposing himself in a bar in Manchester what would his WIFE say about this disgusting behaviour 😳😳 pic.twitter.com/Q3KyrgtNMj

— Lee Hood (@Mofoman360) March 7, 2023