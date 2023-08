Guardiola vel pirraður út í ensku úrvalsdeildina fyrir þessa ákvörðun

Pep Guardiola er vel pirraður út í ensku úrvalsdeildina sem lætur liðið spila á laugardag í deildinni eftir erfiðan leik í gær í Ofurbikarnum.

City vann Ofurbikarinn gegn Sevilla í gær en leikið var á Grikklandi þar sem úrslit réðust í vítaspyrnukeppni.

Guardiola er pirraður á því að enska deildin taki ekki tillit og leyfi City að spila síðar. „Ekki dropa af áfengi, leikmenn reyna að endurheimta,“ segir Guardiola eftir leik.

Hann sendi svo væna pillu á ensku úrvalsdeildina.

„Frá Grikklandi, takk enska úrvalsdeildin fyrir að leyfa okkur að spila á laugardag en ekki á sunnudag eða mánudag.“

"Thank you so much to the Premier League for letting us play on Saturday…and not on Sunday or Monday…" 👀

Man City boss Pep Guardiola on his sides recovery after their Super Cup win 💭 pic.twitter.com/Y2dmK49uTx

