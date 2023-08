City búið að samþykkja tilboð frá Ronaldo og félögum í varnarmanninn öfluga

Manchester City hefur samþykkt tilboð frá Al-Nassr í Sádí Arabíu í varnarmanninn Aymeric Laporte sem er klár í slaginn.

Laporte er 29 ára gamall en hann á tvo ár eftir af samningi sínum við City en er ekki í plönum Pep Guardiola.

Laporte er sagður klár í að skoða það að fara til Sádí Arabíu og yrði þá nýjasta stjarnan í þeim hópi.

Al Nassr leggur áherslu á að klára kaupin sem fyrst en Laporte yrði þá liðsfélagi Cristiano Ronaldo og Sadio Mane.

Leikmenn virðast ansi spenntir fyrir seðlunum í Sádí Arabíu en haugur af góðum leikmönnum í Evrópu hefur farið til landsins í sumar.

