Bono er nýjasta stjarnan sem er til í stóru seðlana í Sádí Arabíu

Yassine Bono er nýjasta stjarnan sem ætlar sér að halda til Sádí Arabíu og hefur hann gengið frá samningi við Al-Hilal.

Al-Hilal keypti Neymar í gær og Bono er næstur og verður hann markvörður liðsins.

Al-Hilal er að ganga frá samkomulagi við Sevilla og borga fyrir hann um 19 milljónir evra. FC Bayern vildi kaupa Bono en telja sig ekki eiga séns.

Bayern hefur því ákveðið að ganga frá borðinu en flestir telja að skiptin muni ganga í gegn.

Auk Neymar hefur Al-Hilal fest kaup á Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Malcom og Sergej Milinković-Savić.

