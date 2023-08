Nýliðarnir að fá reynslubolta í markið

Luton er að sækja reynslubolta í markið fyrir átökin í ensku úrvalsdeildinni.

Samkvæmt nýjustu fréttum eru nýliðarnir að fá Tim Krul í rammann.

Krul er samningsbundinn Norwich en hefur ekki spilað á tímabilinu til þessa. Nú er hann á leið til Luton.

Krul mun gangast undir læknisskoðun í dag.

Enska úrvaldeildin hófst um helgina. Þar tapaði Luton 4-1 fyrir Brighton. Thomas Kaminski stóð á milli stanganna í leiknum.

Luton Town are closing in on deal to sign Tim Krul from Norwich. Agreement now in place on both clubs and player side, medical tests taking place today 🟠🇳🇱

Deal expected to be finalised in 24h, as @ChrisReevo reported. pic.twitter.com/jrhS22Z3Bi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023