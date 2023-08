Sjáðu gjörsamlega sturlað mark Memphis Depay fyrir Atletico í kvöld

Memphis Depay var hetja Atletico Madrid þegar liðið vann 3-1 sigur á Granada í fyrstu umferð La Liga í kvöld.

Rúmar tuttugu mínútur voru eftir af leiknum þegar Depay fékk boltann á miðjum vallarhelmingi Granada.

Depay kom öllum á óvart og þrumaði knettinum að marki og boltinn hamraðist í netið. Kom hann Atletico í 2-1 en Marcos Llorente! bætti við þriðja markinu.

Hollenski leikmaðurinn kom til Atletico frá Barcelona á síðustu leiktíð og byrjar þetta tímabil með látum.

Markið er hér að neðan.

Memphis Depay scores a screamer and celebrates with the Adowa dance 🔥🔥🇬🇭

