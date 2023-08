Eiður Smári ræddi rifrildið sem var á allra vörum – „Þetta kom dálítið skringilega út“

Það vakti athygli margra þegar Pep Guardiola, stjóri Manchester City, skammaði Erling Braut Haaland á leið til búningsklefa í opnunarleik ensku úrvalsdeildarinnar á föstudagskvöld. Málið var tekið fyrir á Vellinum á Símanum Sport.

Haaland hafði skorað tvö mörk í fyrri hálfleiknum, en leiknum sjálfum lauk 0-3 fyrir þrefalda meistara City.

Norski framherjinn, sem var stórkostlegur á síðustu leiktíð, var ósáttur við Bernardo Silva því hann vildi fá boltann frá honum skömmu fyrir hálfleik en Guardiola var ekki á sama mála og lét Haaland heyra það á leið inn í hálfleik.

„Þetta kom dálítið skringilega út, akkúrat þegar þeir eru að labba inn í hálfleik,“ sagði Eiður Smári Guðjohnsen í þættinum.

😅 Ao fim do 1º tempo, com o City vencendo e 2 gols de Haaland, Guardiola saiu de campo assim ao lado do norueguês.

🧠 É assim que se entende como alguém ganha tanto. Porque a exigência e o grau de perfeccionismo são altíssimos.

