Allt til reiðu – Neymar fer í læknisskoðun í dag

Það er orðið ljóst að Neymar er að ganga í raðir Al Hilal í Sádi-Arabíu. Hinn virti Fabrizio Romano segir frá þessu.

Al Hilal lagði fram risatilboð til Paris Saint-Germain á dögunum og hefur það verið samþykkt. Hljóðar það upp á tæpar 100 milljónir evra.

PSG gerði Neymar að dýrasta leikmanni sögunnar árið 2017 þegar félagið keypti hann frá Barcelona á 222 milljónir evra. Nú er ljóst að tími hans í París er á enda.

Neymra mun gangast undir læknisskoðun í Sádí í dag og skrifa svo undir tveggja ára samning.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦

After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.

Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.

PSG set to receive bit less than €100m fee.

Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023