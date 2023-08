26 ára karlmaður lést í Liverpool í dag – Var að vinna við að byggja nýjan heimavöll Everton

Einn karlmaður er látinn eftir að slys varð við Bramley Moore þar sem Everton er að byggja sér nýjan heimavöll.

Everton er að byggja glæsilegan nýjan heimavöll í Liverpool en slysið átti sér stað í morgun og er búið að vísa öllum af vettvangi.

26 ára karlmaður hlau mikla áverka á höfði og við komu á sjúkrahús var verkamaðurinn úrskurðaður látinn.

Yfirvöl eru mætt á svæðið og rannsaka hvernig slysið átti sér stað en ljóst er að ekkert verður unnið í kringum völlinn næstu daga.

Völlurinn er staðsettur við höfnina á Englandi og er stefnt að því að hann verði formlega opnaður á næsta ár.

More tragic news breaking

A man has died after an incident at Bramley Moore dock construction site where Everton's new stadium is being built.https://t.co/CnW2Ww9VWb

— Paul Philbin (@paulphilbin) August 14, 2023