Stal senunni í teiti hjá NBA stjörnu: Myndbandið vekur gríðarlega athygli – Sjáðu dansinn

Thierry Henry, fyrrum leikmaður Arsenal, stal senunni í teiti hjá NBA goðsögninni Tony Parker á dögunum.

Henry er sjálfur í guðatölu hjá mörgum knattspyrnuaðdáendum en hann ku vera að reyna við landsliðsþjálfarastarfið hjá Frakklandi í dag.

Henry er 45 ára gamall en hann sýndi skemmtilega takta á ‘dansgólfinu’ hjá Parker og var myndband af því birt á Instagram.

Henry er enn í frábæru standi eftir að skórnir fóru á hilluna en hann er einn sá líklegasti til að taka við Frakklandi samkvæmt L’Equipe.

Myndband af Henry í essinu sínu má sjá hér fyrir neðan.

Is Thierry Henry preparing to take a free-kick or dancing? Tbf he’s better than me at both. 🤣 pic.twitter.com/BZ6XIcs9Nw

— Marcus Chhan (@MarcusChhan) August 10, 2023