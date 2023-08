Einn óvinsælasti maður borgarinnar eftir atvik gærdagsins – Sjáðu myndbandið umtalaða

Jude Bellingham er ekki vinsælasti maðurinn á meðal stuðningsmanna Athletic Bilbao eftir leik við Real Madrid í gær.

Bellingham er leikmaður Real en hann skoraði er liðið vann góðan 2-0 útisigur í fyrstu umferð.

Miðjumaðurinn fagnaði markinu á mjög umdeildan hátt en hann starði á stuðningsmenn Athletic og lyfti upp höndum.

Hann fékk svo sannarlega ekki góðar kveðjur frá stuðningsmönnum gestaliðsins og voru margir leikmenn heimaliðsins einnig ósáttir.

Þetta má sjá hér.

Ladies and Gentlemen the celebration we have been waiting for is here

Jude Bellingham’s

pic.twitter.com/gLGsYWVpC8

— littleBylittle (@Gudboy_Myles) August 12, 2023