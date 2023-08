Borga 40 þúsund krónur í sekt ef þeir heilsa ekki starfsfólkinu

Leikmenn Birmingham í ensku Championship-deildinni þurfa að fylgja ansi ströngum reglum á þessu tímabili.

Listi hefur verið birtur yfir þær reglur sem leikmenn liðsins þurfa að fara eftir á hverjum einasta degi.

Til dæmis þá þurfa leikmenn að borga rúmlega 40 þúsund krónur ef þeir heilsa ekki starfsfólkinu.

Það er mikið af starfsfólki sem vinnur á St. James’ Park og hittir leikmenn liðsins á hverjum einasta degi.

Reglurnar má sjá hér fyrir neðan.

£250 for not saying “good morning” to the reception staff 👀 pic.twitter.com/rydxB18gAN

