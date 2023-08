Allar líkur á að Neymar fari – Báðir aðilar reyna að finna lausn

Það er útlit fyrir að Neymar fari frá Paris Saint-Germain í sumar.

Fyrr í vikunni var greint frá því að Neymar vildi fara og nú er sagt frá því að báðir aðilar vinni að því að finna lausn svo kappinn komist burt.

Það er áhugi frá sádiarabíska félaginu Al Hilal sem og úr MLS-deildinni vestan hafs. Sjálfur vill Neymar fara til Barcelona en ekki er víst hvort það sé raunhæft.

Brasilíumaðurinn hefur verið á mála hjá PSG í sex ár en félagið gerði hann að dýrasti leikmanni sögunnar árið 2017 þegar hann var keyptur frá Barcelona.

Neymar er ekki sá vinsælasti á meðal stuðningsmanna PSG. Það vakti mikla athygli í vor þegar þeir mættu fyrir utan heimili hans og kröfðust þess að hann færi. Þetta er sögð stór ástæða fyrir því að hann vill yfirgefa París.

Neymar hefur skorað 118 mörk og lagt upp 77 í 173 leikjum með PSG.

Understand both Neymar Jr and Paris Saint-Germain are working to find the best solution to part ways this summer, as soon as possible 🚨🔴🔵🇧🇷 #PSG

Both sides working for Neymar to leave.

Neymar has proposals from Al Hilal and MLS. Barça have to decide whether if want to try. pic.twitter.com/ORZtzUCe4F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023