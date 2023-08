Leeds að fá liðsstyrk frá Tottenham

Miðvörðurinn Joe Rodon er á leið til Leeds á láni frá Tottenham.

Rodon er 25 ára gamall og hefur verið á mála hjá Tottenham síðan 2020, án þess þó að vera í stóru hlutverki.

Hann lék á láni með Rennes í Frakklandi á síðustu leiktíð.

Nú er velski landsliðsmaðurinn á leið aftur á lán og verður Leeds áfangastaðurinn.

Liðið leikur í ensku B-deildinni eftir að hafa fallið úr úrvalsdeildinni í vor.

Agreement completed between Tottenham and Leeds United for Joe Rodon. The centre back joins #LUFC on loan until the end of the season ⚪️

Spurs hope to find solution also for Tanganga and Davinson Sanchez in the next days/weeks. pic.twitter.com/WoeQqffOxE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023