Felix næstur til Sádi-Arabíu?

Al Hilal reyndi að fá Joao Felix á láni frá Atletico Madrid en því var hafnað.

Sádar hafa heldur betur látið til sín taka á leikmannamarkaðnum í sumar og er hugsanlegt að Felix sé næstur inni.

Portúgalinn er alls ekki inni í myndinni hjá Atletico og var hann á láni hjá Chelsea seinni hluta síðustu leiktíðar.

Sjálfur vill Felix þó fara til Barcelona.

Það kemur hins vegar til greina hjá leikmanninum að fara til Al Hilal á láni.

Portúgalinn Jorge Jesus er stjóri Al Hilal sem gæti hjálpað sádiarabíska félaginu.

Understand Al Hilal approached Atlético with formal intention to offer loan deal for João Félix 🚨🔵🇸🇦

Atlético rejected — priority remains to sell João on permanent deal.

João dreams of Barça; only considers Saudi move possible on loan.

Al Hilal and Jorge Jesus will insist.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023