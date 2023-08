Everton horfir til PSG

Everton hefur mikinn áhuga á Hugo Ekitike hjá Paris Saint-Germain.

Ekiteke, sem er 21 árs gamall, kom til PSG frá Reims í fyrra og skoraði fjögur mörk á sínu fyrsta tímabili.

Everton vill nú fá hann og er líklegt að það yrði á láni til að byrja með. Everton hefði svo möguleika á að kaupa hann síðar meir.

Everton bjargaði sér naumlega frá falli annað tímabilið í röð í ensku úrvalseildinni í vor og reynir að styrkja sig fyrir komandi átök.

Hingað til hefur liðið aðeins fengið til sín þá Arnaut Danjuma á láni frá Villarreal og Ashley Young á frjálsri sölu.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023