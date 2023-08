Weghorst að yfirgefa Burnley á ný

Wout Weghorst er á förum frá Burnley á ný og heldur aftur í þýsku úrvalsdeildina.

Framherjinn gekk í raðir Burnley í janúar 2022 og féll með liðinu um vorið. Hann var lánaður til Besiktas fyrri hluta síðasta tímabils og var svo hjá Manchester United seinni hluta leiktíðar. Vann hann enska deildabikarinn með liðinu.

Nú er Weghorst á leið til Hoffenheim í þýsku deildinni. Hollenski landsliðsmaðurinn lék þar áður með Wolfsburg.

Um lánssmaning er að ræða út komandi leiktíð. Weghorst mun gangast undir læknisskoðun í dag.

