U-beygja hjá Walker sem er nú að framlengja

Kyle Walker er nálægt því að skrifa undir nýjan samning við Manchester City.

Fréttirnar koma nokkuð á óvart en fyrr í sumar var Walker nálægt því að fara til Bayern Munchen.

Þessi 33 ára gamli bakvörður náði munnlegu samkomulagi við Bayern en félögin náðu ekki saman um kaupverð.

Þess í stað er Walker að framlengja við City.

Núgildandi samningur hans gildir til næsta sumars.

Kyle Walker, close to accept new deal proposal received by Manchester City in the last 24 hours! 🚨🔵

New contract bid sent to English RB is tempting Walker, now expected to stay and sign new deal at the club.

City are increasingly confident to keep both Walker and Bernardo. pic.twitter.com/f8AlXeO57U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023