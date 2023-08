Newcastle staðfesti komu Livramento

Newcastle festi í dag kaup á Tino Livramento frá Southampton. Hann gerir fimm ára samning.

Livramento er tvítugur bakvörður sem er uppalinn hjá Chelsea en hefur verið hjá Southamton síðan 2021.

Hann heillaði mikið á þarsíðasta tímabili en var frá næstum allt síðasta tímabil þar sem hann var að jafna sig eftir krossbandsslit.

Newcastle greiðir Southampton 32 milljónir punda til að byrja með en upphæðin getur hækkað.

Livramento á að baki fimm leiki fyrir enska U21 árs landsliðið.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tino Livramento from Southampton!

Welcome to Newcastle United, @tino_livramento! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2023