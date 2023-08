Markvörður Chelsea verður liðsfélagi Guðlaugs Victors

Markvörðurinn Gabriel Slonina er að ganga í raðir Eupen í Belgíu á láni frá Chelsea.

Slonina er aðeins 19 ára gamall og mun vera á láni hjá Eupen út komandi leiktíð.

Chelsea hefur mikla trú á Slonina fyrir framtíðina og gerir ráð fyrir því að hann fái að spila reglulega hjá belgíska liðinu. Hann hefði ekki fengið mikinn spiltíma hjá enska liðinu í vetur en Robert Sanchez var að koma frá Brighton og mun veita Kepa Arrizabalaga samkeppni um stöðu aðalmarkvarðar.

Eupen bjargaði sér naumlega frá falli úr belgísku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.

Guðlaugur Victor Pálsson er á mála hjá liðinu.

