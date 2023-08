Fékk fallega gjöf en þurfti að klæða sig úr um leið – Sjáðu myndbandið umtalaða

Ansi skondið atvik átti sér stað fyrir helgi er stjörnurnar tvær Ben Chilwell og Kevin Durant hittust í fyrsta sinn.

Durant er heimsfrægur körfuboltamaður og þá er Chilwell vel þekktur og spilar með Chelsea á Englandi.

Þeir félagaer hittust á leik Aston Villa og Brentford fyrir helgi en um var að ræða æfingaleik þar sem fjörið var mikið.

Chilwell er mikill aðdáandi Durant og færði honum Chelsea treyju sem var þónokkrum númeri of lítil.

Durant þurfti að klæða sig úr treyjunni um leið en þakkaði þó fyrir gjöfina eins og má sjá hér.

Ben Chilwell handed Kevin Durant a Chelsea shirt

But the size was too small😂 pic.twitter.com/nbmsYFf8Mk

— NBA PAINTINGS (@NbaPaintings) July 31, 2023