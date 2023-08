Hafði haldið framhjá með eiginkonu bróður síns í átta ár – Hann hefndi sín á ótrúlegan hátt

Giggs var ekki búinn að vera lengi í aðalliði United þegar Lee Sharp bauð honum í partí. Sjálfur Sir Alex Ferguson, stjóri United, mætti hins vegar á svæðið um kvöldið, batt enda á gleðskapinn og dró ungan Giggs heim.

Giggs var enn á meðal yngstu leikmanna liðsins þegar það var logið að honum að allir leikmenn fengju bíl eftir 25 spilaða leiki. Hann spurði Ferguson út í þetta eftir 25 leiki. Hneykslaður stjórinn sagð honum að hann ætti í mesta lagi möguleika á því að fá hjól.

With his curly locks and boyish charm, Giggs is a hit with the ladies.

But that backfires when he gets a crazed stalker.

"She used to turn up at every game and stand by the coach and just stare at me", he later recalls.

One time, she runs on and kisses him before a corner. pic.twitter.com/pmGG6hY84i

