Atalanta gæti nýtt Hojlund-peninginn til að gera Inter skráveifu

Atalanta reynir nú að stela Gianluca Scamacca frá West Ham fyrir framan nefið á Inter.

Inter hefur verið á eftir Scamacca undanfarnar vikur en kappinn vill komast aftur til Ítalíu.

Í dag bauð Inter 24 milljónir evra í Scamacca sem Hamrarnir eru ekki sáttir með.

Atalanta gæti nýtt sér það og boðið í leikmanninn. Félagið er að selja Rasmus Hojlund til Manchester United og fær því vel í kassann.

Scamacca gekk í raðir West Ham í fyrra en var þar áður hjá Sassuolo.

Atalanta are trying to hijack Inter move for Gianluca Scamacca. West Ham are not happy with €24m plus add-ons bid made by Inter today ⚫️🔵🇮🇹

Inter remain on their position.

West Ham expect Atalanta to send an important proposal, bigger than Inter’s one.

Race on. pic.twitter.com/TYlGZQkPvS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023