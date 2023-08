Auston Trusty er genginn til liðs við Sheffield United frá Arsenal.

Um er að ræða bandarískan landsliðsmann sem kom til Arsenal í janúar 2022 en hefur ekki spilað fyrir félagið.

Varnarmaðurinn hefur verið lánaður til Colorado Rapids og Birmingham á tíma sínum hjá Arsenal.

Trusty gerir fjögurra ára samning við Sheffield United sem er nýliði í ensku úrvalsdeildinni.

Welcome to the Blades, Auston Trusty! ✍️🇺🇸 pic.twitter.com/JCL8JWxILo

— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 3, 2023