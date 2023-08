Er þetta næsti leikmaðurinn til Sádí? – Einnig áhugi í ensku úrvalsdeildinni

Franck Kessie gæti hugsanlega verið á leið til Al Ahli í Sádi-Arabíu frá Barcelona.

Börsungar eru til í að selja þennan 26 ára gamla leikmann til að fá pening í kassann og gæti Sádí orðið hans næsti áfangastaður, eins og svo margra leikmanna í sumar.

Juventus hefur einnig sýnt miðjumanninum áhuga, sem og tvö félög í ensku úrvalsdeildinni.

Al Ahli hefur ekki lagt fram formlegt tilboð í Kessie en má búast við því á næstunni.

Hjá Al Ahli eru menn á borð við Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez og Edouard Mendy.

Saudi side Al Ahli remain interested in Franck Kessié, still waiting for formal proposal to be submitted. 🔵🔴🇨🇮

Barcelona are prepared to sell Kessié, Xavi has been clear with him — up to the player.

Juventus and two PL clubs have been showing interest for weeks. pic.twitter.com/pLlKwtUvGg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023