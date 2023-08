Chelsea að kaupa Sanchez frá Brighton

Robert Sanchez er á leið í Chelsea frá Brighton.

Markvörðurinn verður keyptur en ekki lánaður eins og talað hafði verið um.

Sanchez er orðinn varaskeifa hjá Brighton undir stjórn Roberto de Zerbi. Hann var aðalmarkvörður í upphafi síðustu leiktíðar en eftir að De Zerbi tók við af Graham Potter smellti hann Jason Steele í markið og hefur ekki litið til baka síðan.

Chelsea kaupir Sanchez á 20 milljónir punda en gæti upphæðin hækkað í 25 milljónir punda.

Sanchez mun veita Kepa Arrizabalaga samkeppni um stöðu aðalmarkvarðar. Edouard Mendy yfirgaf Chelsea í sumar fyrir Al Ahli í Sádi-Arabíu.

Chelsea have agreed fee around £20m fixed for Robert Sánchez — it includes add ons up to £25m package 🚨🔵

Long term deal verbally agreed with Sánchez who always wanted to join #CFC.

🇪🇨 Caicedo talks continue in separate deal.

🇺🇸 Slonina will now leave on loan.

Here we go ✔️ pic.twitter.com/aJn5BDF1oe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023