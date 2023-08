Sjáðu lygilegt sjálfsmark á HM í morgun

Suður-Afríka henti Ítölum úr leik á HM í morgunsárið og er liðið komið í 16-liða úrslit í fyrsta sinn.

Leiknum lauk 3-2 þar sem Thembi Kgatlana skoraði dramatískt sigurmark í uppbótartíma.

Fyrsta mark Suður-Afríku var þó ansi skrautlegt. Var sjálfsmark Bendetta Orsi.

Um algjöran misskilning var að ræða og því miður fyrir Orsi endaði boltinn í netinu.

Sjón er sögu ríkari. Myndband er hér að neðan.

Miscommunication leads to an own goal by Benedetta Orsi, the game is level 1-1.#FIFAWWC #RSA #ITApic.twitter.com/pIBsEE4VYD

— $ (@samirsynthesis) August 2, 2023