Hugsar ekki um áhuga Sáda – Vill fara til Manchester United

Sofyan Amrabat, leikmaður Fiorentina, vill komast til Manchester United í sumar þrátt fyrir áhuga frá Sádi-Arabíu.

Miðjumaðurinn hefur verið sterklega orðaður við United í allt sumar en á dögunum var sagt frá áhuga Sáda, sem hafa sankað að sér stjörnum í sumar.

Sjálfur vill Amrabat þó fara til United.

Amrabat heillaði á síðustu leiktíð með Fiorentina og fór á kostum með Marokkó á HM, en liðið fór alla leið í undanúrslit.

Amrabat has no doubts: he said yes to Manchester United, he wants the move since first talks in June despite rich Saudi bids 🔴🇲🇦

Understand he never said he’s “staying” or anything similar. Fake quotes.

No official bid yet — Man Utd will send it as soon as Fred/Donny leave. pic.twitter.com/ZZz1eNds0W

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023